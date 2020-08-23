فايلر يعطي الضوء الأخضر لإدارة النادي الأهلي لرحيل نجمي الفريق

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر في الساعات القليلة الماضية، عن موافقته على رحيل نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار “رينيه فايلر” إلى إدارة النادي الأهلي لا يمانع في بيع كريم نيدفيد وحسين السيد المعار إلى صفوف نادي الصفاقسي التونسي هذا الصيف.

وأشار المدير الفني للنادي الأهلي إلى أن إدارة النادي الأهلي ليست في حاجة لخدمات هذا الثنائي، وبالتالي لا يوجد مشكلة لدى الإدارة في خروجهم على سبيل الإعارة أو بيعهم مقابل مبلغ مناسب.

وكان حسين السيد أبدى رغبته في الاستمرار مع الصفاقسي التونسي ولا يريد العودة إلى النادي الأهلي لأنه لا يضمن فرصة المشاركة كأساسي مع الفريق.

وبالنسبة للاعب كريم نيدفيد فقد غاب عن المشاركة مع الفريق بسبب تعرضه إلى إصابة قوية و خضوعه إلى عملية جراحية خاطئة.