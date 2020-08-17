فايلر يفاجىء أسوان بخمسة تغيرات قبل موعد المباراة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ومدرب الفريق عن تشكيل الفريق الأحمر الرسمي لمباراة أسوان التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الاثنين.

وقرر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الدفع بأحمد الشيخ وجيرالدو معاً فى التشكيل الأساسي بالإضافة لأحمد فتحي الذي دخل التشكيل الأساسي لأول مرة بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كرونا المستجد.

وقام رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بإعادة حمدي فتحي أساسياً لأول مرة منذ شفاءه من الإصابة بالإضافة إلى عودة أجايي مرة أخرى للهجوم ليكون السويسري أجرى 5 تغيرات عن تشكيل مباراة الإنتاج الحربي السابقة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سوف يواجه نادي أسوان في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة 20 في بطولة الدوري المصري الممتاز.