فضل دعاء يوم عرفة.. والادعية المستحبة فيه لغير الحاج

يعد يوم يوم عرفة من الأيام الطيبيات، ويفضل خلال هذا اليوم الدعاء، حيث أن يوم عرفة من أفضل الاوقات التى يستجاب فيها الله جل وعلا إلى المسلم، ويوم عرفة يعد من أحد أيام شهر ذي الحجة، ويُصادف اليوم الـ 9 منه، وفيه يقوم الحجّاج بذكر شعائر الحج العظيمة، ألا وهي الوقوف على جبل عرفة، وعرفة هو عبارة عن مكان قريب بمكة المكرمة، بحيث يبعد عنها مسافة تقرب من 22 كيلومتر، إلا أنّها من أبعد الشعائر المقدّسة عن مكة المكرمة خصوصاً أنه يقع خارج الحرم.

وينبغي على كل مسلم أن يعتني بدعاء يوم عرفة بالجد والإخلاص، فيدعو فيه عن المأثور، أو ما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة والتابعين، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أفضل دعاء يدعى به المسلم بيوم عرفة، فقد ورد بالموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله قال،” أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له”

الأدعية المستحبة ليوم عرفة