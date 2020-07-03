فيديو .. الداخلية تؤكد جاهزيتها لمواجهة الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية

حرصت وزارة الداخلية اليوم الجمعة على نشر الطمأنينة بين كافة أطياف الشعب المصري، من خلال توضيح مدى جاهزية رجال الشرطة من أجل تطبيق القانون والتصدي لكل من يفكر في الخروج عنه.

وقام قطاع الإعلام والعلاقات العامة التابع لوزارة الداخلية بنشر فيديو عبر شبكة الإنترنت أوضح فيه التدريبات التي يخضع لها رجال الشرطة بصفة يومية من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب المصري على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وحاول قطاع الإعلام تحسين صورة أجهزة الأمن في وجهة نظر المجتمع من ناحية استعداد رجالها، والتي كانت دائماً أقل من الاستعدادات التي يتلقاها أفراد الهيئة العامة للقوات المسلحة، إلا أن تطوير عناصر رجال الشرطة بات أمراً ضرورياً من أجل ضبط جميع الخارجين عن القانون من أجل فرض حالة من النظام لدعم أمن واستقرار الدولة المصرية.

واستطاعت قوات الشرطة بالتعاون مع قوات الجيش خلال السنوات القليلة الماضية فرض حالة من الأمن والنظام سواء داخل الوطن أو حتى على حدوده الخارجية، وخاصة في ظل الحرب القائمة ضد العناصر الإرهابية.