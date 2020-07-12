فيديو| رئيس جامعة القاهرة يكشف مفاجأة حول التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إنهم أصدروا خطة إستراتيجية لأزمة كورونا في شهر يناير الماضي، وأنهم يعملون عليها من شهر ديسمبر الماضي، وأصدروا إصدارات تحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 إذا تطور الأمر، لمساندة الدولة المصرية.

وتابع الخشت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والذي يعرض عبر شاشة قناة “الحدث اليوم” الفضائية، أن جامعة القاهرة كان لها السبق في البحث العلمي ضد فيروس كورونا ، لأنه في الوقت الذي انشغلت به الدولة لمكافحة الوباء، وأعلنت وقتها تشكيل 5 فرق بحثية على مستوى الجامعة، وقمت بتشكيلهم.

وأضاف الخشت إلى أن الفرق الخمس يعملون بشكل منفصل، وتم تقديم دعم لهم بنحو 40 مليون جنيه، وهذا جلب نتائج سريعة جدا، والمواقع العالمية المعتمدة بجامعة القاهرة أنتجت 30 بحثا للقاحات معتمدة ضد كورونا .

وأشار الخشت إلى أن الجامعة لديها فريق بحثي مميز جدا بمعهد الأورام يتعاون مع مركز البحوث للقوات المسلحة استطاع أن يكشف عن التسلسل الجيني لنوع الفيرس المنتشر في مصر لأن فيرس كورونا له ثلاثة أنواع، فهذا الاكتشاف يسهل إنتاج علاج كورونا في مصر.