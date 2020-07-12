في 21 بنكا.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية مرتفعة العائد

في 21 بنكا.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية مرتفعة العائد

حجم مبيعات الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع شهد ارتفاعا في البنوك حتى يزيد إقبال العملاء على شراء تلك الشهادات، بسبب العائد المرتفع المقدم عليها إذا قورنت مع باقي الأوعية الادخارية، وتتسم أيضا بالمرونة في دورية صرف العائد، أو إمكانية الاقتراض بضمانها.

وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا في آخر اجتماع للسياسة النقدية قبل نهاية شهر يونيو الماضي يفيد بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بعد أن شهدت خفضًا استثنائيًا نسبته 3% لدعم القطاع الخاص من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، فإن البنوك تسمح أن تكسر الشهادة وتسترد قبل انتهاء آجالها بشرط أن يمر 6 أشهر على شرائها، حسب تعليمات شراء الشهادة الموقع عليها العميل.

ونستعرض آخر تحديث لأسعار الفائدة المرتفعة على شهادات الادخار للعائد الثابت، في أهم 21 بنكًا بالجهاز المصرفي.

ـ البنك الأهلي المصري:

فيما يخص الشهادة البلاتينية ذات آجال عام، فإن نسبة الفائدة 15% بشكل سنوي، وتعتبر الأعلى في مصر، على أن يكون صرف العائد بشكل شهريا، ومبلغ 1000 جنيه هو أقل مبلغ من أجل ربط الشهادة.

أما الشهادة البلاتينية 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة 12% بشكل سنوي بالنسبة إلى العائد الشهري، و12.25% بالنسبة للعائد الربع سنوي، ومبلغ 1000 جنيه هو بداية ربط الشهادة.

ـ بنك مصر:

هناك شهادة ابن مصر ذات آجال عام، وتتميز بفائدة نسبتها 15% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أما شهادة إدخار 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة 12% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته.

شهادة الاستثمار “ب” ذات آجال 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة 12.5% بشكل سنوي ويكون صرف العائد كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

كل شهادات الاستثمار تطرح من خلال فروع البنك الأهلي المصري، لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومي أي فروع له.

ـ البنك العربي الافريقي الدولي:

شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات فإن نسبة الفائدة تتراوح بين 12% سنويا بالنسبة للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و12.375% سنويا للعائد النصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 50000 جنيه.

ـ البنك التجاري الدولي CIB:

بالنسبة إلى شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة تتراوح بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000جنيه.

ـ بنك المشرق:

شهادة ذات آجال 3 سنوات: إن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 12% للعائد الشهري، و11.5% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد النصف سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

ـ بنك القاهرة:

شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات نسبة فائدتها الفائدة تشهد تراوحا بين 12% سنويا يصرف العائد بشكل شهري، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة، والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000جنيه.

ـ بنك قطر الوطني الأهلي:

شهادة ذات آجال 3 سنوات نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 12% للعائد الشهري، و12.25% للعائد ربع سنوي، الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 1000جنيه.

ـ بنك (HSBC):

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة الفائدة تبلغ 10.25% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه

ـ بنك التعمير والإسكان:

شهادة التعمير 3سنوات نسبة فائدتها تبلغ 12% سنويا، ويكون صرف العائد كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

ـ بنك الكويت الوطني:

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 3000 جنيه.

ـ التجاري وفا بنك إيجيبت:

الشهادة الادخارية 3 سنوات فإن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد الربع سنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 20 ألف جنيه.

الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما، فإن نسبة فائدتها تبلغ 24.75% يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

ـ بنك عوده:

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 10 آلاف جنيه.

ـ ميد بنك “مصر إيران” سابقا:

شهادة ادخار 3 سنوات فإن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 11% يكون صرف العائد بشكل شهري، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنويا.

ـ بنك الإسكندرية:

شهادة أليكس ستار ذات آجال 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 10% سنويا يكون صرف العائد بشكل شهري، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه، أو 5000 جنيه.

ـ بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات، فإن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5 آلاف جنيه.

ـ بنك الاستثمار القومي:

هناك شهادة استثمار “ب” ذات آجال عامين، فإن نسبة الفائدة 14% بشكل سنوي، ويكون صرف العائد كل 3 أشهر، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

أ/ا شهادة الاستثمار “ب” ذات آجال عام، فإن نسبة الفائدة 13% سنويا، ويكون صرف العائد بشكل شهري، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

ـ البنك الزراعي:

شهادة الحصاد ذات آجال 3 سنوات، نسبة الفائدة تبلغ 12% بشكل سنوي ويكون صرف العائد كل ربع سنة، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

ـ إي جي بنك EG Bank:

شهادة ذات آجال 3 سنوات، إن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 9% سنويا للعائد الشهري، و9.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و9.5% سنويا للعائد النصف سنوي، و10% للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.

ـ بنك SAIB:

شهادة ذات آجال 3 سنوات إن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

ـ بنك قناة السويس:

شهادة ذات آجال 3 سنوات، إن نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 11% للعائد الشهري، و11.1% للعائد ربع سنوي، و11.25% للعائد النصف سنوي، و11.5% للعائد السنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 5000 جنيه.

ـ بنك كريدي أجريكول مصر:

شهادة ادخار 3 سنوات، نسبة فائدتها تشهد تراوحا بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي، والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 3000 جنيه.