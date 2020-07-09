قبل إعلان مرتضى منصور عنها مساء اليوم.. “شوبير”: هذه حقيقة صفقة الزمالك المدوية

قبل إعلان مرتضى منصور عنها مساء اليوم.. “شوبير”: هذه حقيقة صفقة الزمالك المدوية

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت، إن اللاعب الدولي الذي انضم من الأهلي للزمالك ووقع بالفعل، ليس لاعب كرة قدم، وأن تلك الصفقة تمت بالفعل.

وأضاف “شوبير”:” أقسم بالله المفاجأة التي يتحدث عنها مسؤولو الزمالك هو عمر بكار لاعب كرة اليد، وهو مكسب كبير للقلعة البيضاء”.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة مدوية للجماهير البيضاء.. عبر قناة الزمالك في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس”.

وكان رئيس مجلس إدارة الزمالك، قرر إعادة فريق الكرة بالنادي للتدريبات الجماعية بعد الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لاستئناف المباريات.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب عمر الوكيل “بكار” جناح منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بعقد يمتد لمدة موسمين، ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تغريدة، رحب خلالها بالوافد حديثًا على صفوف الزمالك.

وتواجد بكار مع المنتخب المصري فى بطولة العالم لكرة اليد الماضية والتي احتل خلالها الفريق المركز الثامن، كما توج بطلًا لأمم أفريقيا مع الفراعنة في النسخة الأخيرة.

وكان “بكار” وقع للزمالك على سبيل الإعارة في شهر فبراير الماضي لخوض مباراة السوبر.

يذكر أن “بكار” سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي قبل أن يرحل إلى الشارقة الإماراتي معارًا في بطولة آسيا للأندية نوفمبر 2019، ومنه إلى الزمالك.