قرارات جديدة للتعايش مع كورونا .. منها تغير مواعيد المقاهي والمطاعم

أجتمع اليوم مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزارء مصر، حيث ضم الاجتماع الذي جري في مدينة العلمين الجديدة أعضاء اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، وذلك بحضور كل من:

“وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.”

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، حيث سيتم العمل بها بداية من يوم 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التالي:

التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات.

يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول.

يتم مد العمل للمطاعم والكافيهات وكل ما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة 12 ليلاً بدلاً من الساعة العاشرة ليلاً.

يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء.

زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

واكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء القرارات التي تم التوافق عليها:

تم التوافق على أن تتم صلاة عيد الأضحى بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

تكليف وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.

السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول. ​

وشددت اللجنة العليا في الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.