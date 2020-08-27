5 قرارات من مجلس الوزراء تبدأ التطبيق أول سبتمبر

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومنها قرار عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، وذلك اعتباراً من الجمعة 28 أغسطس 2020.

وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بشأن صلاة الجمعة، بشرط أن تقتصر خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق، على أن يستمر غلق الزوايا والمساجد، التي لا تسرى عليها الضوابط والشروط،، مع استمرار منع إقامة أى مناسبة في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ما يلي:

سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR على جميع القادمين من الخارج، اعتبارا من يوم 1 سبتمبر، قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا.

– استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات من الاختبار الخاص بتحليل PCR.

– السماح بالأنشطة السياحية الثقافية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل على أن يستمر تنفيذ غلق الشواطئ العامة المفتوحة، لحين إشعار آخر.

– السماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم والحدائق والملاهي التي بها أسوار، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.