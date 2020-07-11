“قرارات عاجلة” بعد غرق 12 شخصًا بشاطئ النخيل غربي الإسكندرية

بعد كارثة غرق 12 شخصًا بشاطئ النخيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، أصدر رئيس نيابة العامرية أول، المستشار محمود زغلول، اليوم، خمسة قرارات عاجلة وحاسمة.

ووصل عدد الغرقى بشاطئ النخيل 12 غريقًا، استخرج ثمانية منهم، ومايزال البحث عن الأربعة الآخرين.، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وتشمل قرارات النيابة التصريح بدفن ثمانية غرقى وتسليم الجثامين لذويهم، واستعجال الأجهزة المعنية للبحث عن المفقودين.

ووجهت النيابة بإغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع أي مصطاف من السباحة في مياه البحر، حفاظًا على حياتهم.

كما طلبت النيابة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، واستدعاء المسؤولين عن إدارة الشاطئ، لسؤالهم عن كيفية دخول المصطافين الشاطئ رغم قرار غلقه.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قالت إن عددًا من المواطنين تسللوا إلى البحر بشاطئ النخيل، فجر الجمعة، بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ، تحايلا على قرارات الأجهزة التنفيذية بحظر الشاطئ على مدار اليوم، ما أدى لغرق بعضهم.

وأوضحت جمعية 6 أكتوبر، السبت، مسؤولية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن شاطئ النخيل، ونافية مسؤوليتها عن إدارة الشاطئ.