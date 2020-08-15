قرار جديد من رئيس الوزراء المصري بخصوص جدية التصالح في مخالفات البناء

أعلن مجلس الوزراء اليوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك القرار من اجل اتاحة الفرصة للمتخلفين عن سداد مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء، لسداد المبالغ المستحقة كل على أساس المخالفات السمجلة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المصري براسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، يأتي ذلك من خلال العديد من الضوابط التي تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات، لذلك على المتخلفين عن سداد مبالغ جدية التصالح من تسديد المبالغ المستحقة عليهم في مخالفات البناء.