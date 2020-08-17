قرار جديد من وزارة التموين بخصوص رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجاره الداخلية، اليوم الاثنين الموافق 17 اغسطس 2020، قرارًا جديداً بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.

وحدد القرار الوزاري، الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

يذكر أنه تم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش فقط وذلك لمستحقي الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من وزن 110 جرامات ليصل إلى وزن 90 جرامًا، أي بفارق وزن 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا.

ونص القرار أيضًا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يوميًا، تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال، والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.

يذكر أن المخابز طالبت من وزارة التمون والتجارة الداخلية، أن تقوم بالنظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقًا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التي أقرتها وزارة التموين.

وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين، تسبب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.