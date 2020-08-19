قرار جديد من وزير التموين بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، مد صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر بدلاً من يوم 20 من كل شهر.

وقال وزير التموين، في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، إن قرار مد صرف سلع فارق نقاط الخبز لالتزام الوزارة بتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقة الدعم طوال الشهر منذ بدء أزمة كورونا بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس أمام محلات التموين.

وأكدت شركة الجملة، عن صرف كل احتياجات بقالي التموين ومشروع جمعيتي من السلع والتي يصل عددها إلى 20 سلعة أساسية ومنها (أرز – زيت – سكر – مكرونة)، وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدتان أن مخازنهما مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي، وذلك لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدي الدعم على بطاقة التموين.