قرار عاجل من وزارة القوى العاملة بشأن إجازة 23 يوليو 2020

أعلن السيد وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، أن الخميس القادم الموافق 23 من شهر يوليو 2020 هو إجازة مدفوعة الأجر.

وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لجميع مديريات القوى العاملة بمحافظات جمهورية مصر العربية، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.