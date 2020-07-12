قرار هام من مصر الطيران تكريمًا للعاملين في القطاع الطبي بسبب كورونا

حرصت شركة مصر للطيران اليوم الأحد على اتخاذ قرار في غاية الأهمية، من أجل تكريم جميع العاملين في القطاع الطبي داخل الدولة المصرية بسبب جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية إلى غاية الآن في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين في مختلف مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

وأكدت شركة مصر للطيران في بيان رسمي اليوم الأحد أنها قررت تقديم تخفيضات كبيرة لكافة العاملين في القطاع الطبي في مصر سواء بالنسبة إلى الأطباء أو حتى الممرضين التابعين لنقابة الأطباء ونقابة التمريض.

وأشارت إلى أن قيمة التخفيض سوف تصل إلى 10% على جميع الرحلات الداخلية، أما الرحلات الخارجية سوف تصل قيمة التخفيض عليها إلى 20%.

وشددت الشركة في البيان على أن هذه التخفيضات سوف يتم تطبيقها على جميع التذاكر التي يتم إصدارها من جانب المكاتب التابعة لمصر للطيران على مستوى جميع محافظات الجمهورية أو حتى حول العالم إضافة إلى مركز الاتصالات 1717.

وأضافت أيضًا أن ذلك القرار قد جاء في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم وتكريم كافة الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين، نتيجة الجهود التي بذلوها أو التضحيات التي قدموها على مدار الأشهر الماضية من أجل مواجهة فيروس كورونا.

ويعد القرار مثالياً بدون أدنى شك في ظل حاجة الأطقم الطبية إلى ذلك النوع من الدعم في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة المصرية.