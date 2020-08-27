قطع المياه غداً بالقاهرة لمدة 12 ساعة عن العديد من المناطق

قطع المياه غداً بالقاهرة لمدة 12 ساعة عن العديد من المناطق

قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالإعلان عن انقطاع المياه عن العديد من مناطق (الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس ١-٢، الجبل الأخضر)، وذلك بدايةً من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق ٢٨-٨-٢٠٢٠ وحتى الرابعة فجر يوم السبت ولمدة ١٢ ساعة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها اليوم الخميس الموافق 27 اغسطس، أن الانقطاع يرجع لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط مياه قطر ٦٠٠ من شارع الخليفة مع شارع الطيران.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وذلك من خلال قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.