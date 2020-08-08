قطع المياه غداً لمدة 15 ساعة عن بعض المناطق في الخانكة

قطع المياه غداً لمدة 15 ساعة عن بعض المناطق في الخانكة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فرع جنوب الخانكة، عن قطع المياه عن قرية القلج، غدا الأحد، ابتداء من الساعة الرابعة فجرا، إلى الساعة السابعة مساء.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر بيان لها أن ذلك يأتي نظرا لأعمال ربط شبكة مياه القلج على خط طرد محطة مياه سرياقوس، المرشحة 145 ألف م3/ يوم، الجديدة، تمهيدا لتشغيل المحطة.

وأهابت الشركة في بيان لها اليوم السبت، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، التي سوف تمتد لمدة تزيد عن 15 ساعة تقريباً.