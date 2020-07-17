قطع المياه 8 ساعات اليوم عن بعض مناطق الجيزة

تنقطع المياه لمدة تصل إلى 8 ساعات عن عدد من المناطق في محافظة الجيزة حسب إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمناطق التي تشهد القطع هي “البوهي ومتفرعاتها، والمنيرة الشرقية ومتفرعاتها، والمنيرة الغربية ومتفرعاتها”.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان لها، أن قطع المياه سيكون بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020، بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق التي تشهدها منطقة البوهى بإمبابة من أجل أن يحوّل خط مياه قطر 800 مم.

وتهيب شركة الشرب المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز أن يديروا ما يحتاجونه من المياه خلال الفترة المحددة، ومن جانبها فإن الشركة من شأنها توفير سيارات مياه صالحة للشرب سوف تكون متواجدة في المناطق التي سوف تتأثر بالقطع، وإذا احتاجها أحد فعليهم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.