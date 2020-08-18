قطع مياه الشرب الخميس القادم لمدة 12 ساعه في بعض المناطق

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإصدار بيان تعلن فيه قطع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة وهي “قرية القلج، وقرية سرياقوس، وقرية عرب العيايدة البحرية وقرية القبيلة، وقرية الجبل الأصفر، قرية منشية الجبل الأصفر، ومنطقة ٢٣ يوليو”.

وأوضح البيان الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2020 أن قطع المياه سيكون اعتبارًا من السادسة صباح الخميس المقبل، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فى البيان ذاته، أن انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق نظرًا لأعمال غسيل شبكات المياه تمهيدًا لتشغيل محطة مياه سرياقوس المرشحة ١٤٥ الف م٣/يوم.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع مياه الشرب المذكورة في البيان.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها الاتصال بالخطالساخن 125 من التليفون الأرضي.