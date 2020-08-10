قطع مياه الشرب الليلة في هذه المناطق بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه لمدة تزيد عن 3 ساعات عن قرية القلج، بالخانكة، وذلك اليوم الأثنين الموافق 10 اغسطس 2020.

وسوف يتم قطع مياه الشرب ابتداء من الساعة الثانية عصرًا، وحتى الساعه الخامسة مساءً، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور، منعاً لوصول الكلور لمياه الشرب في المنازل.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان لها اليوم، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب وذلك خلال فترة الانقطاع، وتجنب استخدام مياه الصنابير لزيادة نسبة الكلور، ومنعاً لأي حالات تسمم من الممكن أن تحدث لزيادة نسب الكلور في الماء.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن الشركة تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من انقطاع المياه وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.