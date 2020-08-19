قطع مياه الشرب عن 15 منطقة لمدة 16 ساعة يوم الجمعة

في بيان لها اليوم أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن 15 منطقة بالمحافظة، وهي “منطقة منشية البكري – امتداد رمسيس 1 و2 – منطقة إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الأخضر”.

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان لها اليوم الأربعاء 19 اغسطس 2020، أن قطع مياه الشرب لمدة 16 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة الموافق 21-8-2020، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 22-8-2020، وذلك بسبب أعمال الإحلال وتجديد خط المياه قطر 800مم بامتداد شارع بورسعيد.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أن سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​