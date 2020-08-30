قطع مياه الشرب غداً لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان لها اليوم الأحد 30 اغسطس 2020 عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين، وحتى الساعة الرابعة فجرًا.

وقد أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع بسبب أعمال الغسيل والتطهير الدوري لشبكات المياه بالكلور.

كما قامت ركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة حيث يمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.