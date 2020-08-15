قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة اليوم في العديد من المناطق

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة اليوم في العديد من المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان لها اليوم السبت الموافق 15 اغسطس 2020 عن قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: (الحي السابع- الحي السادس- المنطقة الأولى – جامعة الأزهر- مستشفى التأمين الصحي – امتداد رمسيس 1 و2).

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان اليوم، أن قطع مياه الشرب اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وحتى الساعة الثامنة من صباح الغد الأحد الموافق 16 اغسطس 2020.

وتابعت شركة مياه الشرب بالقاهرة في ذات البيان: “قطع المياه نتيجة قيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال الكباري بمنطقة مدينة نصر”.

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن على الجهات والأشخاص المتضررين من قطع المياه اليوم وحتى يوم الأحد، الاتصال بالخط الساخن لشركة مياه الشرب وطلب سيارات المياه النظيفة لتغطية احتياجتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.