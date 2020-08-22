قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة غداً جنوب بورسعيد

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها اليوم أنه سيتم قطع مياه الشرب عن بعض مناطق بورسعيد لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة.

جاء ذلك في بيان نقله العميد أيمن خيري عبدالله، رئيس قطاع محافظة بورسعيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه غدًا الأحد، عن منطقة الحظائر جنوب بورسعيد.

وأشار العميد أيمن خيري عبدالله، رئيس قطاع محافظة بورسعيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن قطع المياه يأتي من الساعة الواحدة صباحًا ولمدة 12 ساعة بمنطقة الحظائر، وذلك لأعمال نقل خط مياه قطره 450 مليمتر بجوار كوبري الجميل.

وناشد العميد أيمن خيري عبدالله، رئيس قطاع محافظة بورسعيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بمنطقة الحظائر بتوفير المياه اللازمة لهم خلال فترة انقطاع المياه، لتلبية احتياجاتهم اليومية.

كما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بروسعيد عن توفير سيارات المياه النظيفة في المناطق المتضررة من انقطاع مياه الشرب، وعلى الأهالي وأصحاب المحلات التجارية الاتصال بالخط الساخن لشركة المياه وطلب سيارات المياه النظيفة خلال هذه المدة في حال كانوا بحاجة إليها.