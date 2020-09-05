قطع مياه الشرب لمدة 17 ساعة عن مناطق بالقاهرة غداً

قطع مياه الشرب لمدة 17 ساعة عن مناطق بالقاهرة غداً

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع الخدمة عن مناطق الحي العاشر – صقر قريش- السويسري ب- الواحة- مشروع هيئة النقل العام – مساكن قضايا الدولة- مساكن مجلس الوزراء- المنطقة العاشرة- منطقة الشيراتون.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن قطع المياه نتيجة أعمال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطوير بتطوير منطقة مصر الجديدة.

وتابعت الشركة: “قطع الخدمة سيكون من الساعة التاسعة صباح غد الأحد حتى الساعة الثانية صباحا من يوم الاثنين المقبل.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي القاهرة المواطنين والمستشفيات والمخابز والمحلات التجارية التي سوف تتأثر بإنقطاع مياه الشرب عنها خلال تلك المادة.

التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة من اجل إرسال سيارات المياه النظيفة لتغطية الاحتياجات، وذلك من خلال الخط الساخن للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جمهورية مصر العربية.