قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات غداً عن جميع القري بالشرقية

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقة بإصدار بيان لها اليوم، تعلن فيه مواعيد قطع مياه الشرب عن جميع القرى والمناطق التابعة لمدينة أبو حماد ولمدة تصل لأكثر من 6 ساعات.

وكانت رئاسة مدينة أبو حماد، بالشرقية، قد أعلنت في وقت سابق عن قطع المياه لمدة 6 ساعات، عن كافة القرى والوحدات المحلية التابعة لمدينة أبو حماد وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المياه المرشحة بالمدينة.

وقد أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مجلس مدينة أوب حماد بالشرقية أنه من المُقرر أن تكون فترة الانقطاع من التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ولمدة 6 ساعات، حتى الثالثة من صباح غدا الخميس؛ ضمن إجراءات الصيانة الشهرية لمحطة المياه المرشحة.

وناشدة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية المواطنين والمتضررين من انقطاع مياه الشرب أن يقوموا بالتواصل مع الخط الساخن للشركة وطلب سيارات المياه النظيفة حتى تصل لهم في المناطق المتضررة من الانقطاع.