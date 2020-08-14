قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وقفز سعر جرام الذهب اليوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار الذهب أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 865 جنيه مقابل 855 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 741 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 988 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6920 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالمياً

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، بعد إجبار عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع الذهب على مسار تسجيل أول هبوط اسبوعي منذ أوائل يونيو.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.