قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 925 جنيها للجرام للمرة الأولي في التاريخ

قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 925 جنيها للجرام للمرة الأولي في التاريخ

واصل سعر الذهب ارتفاعه اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، للأسبوع الثالث على التوالي، وكسر سعر الذهب الأرقام القياسية عالمياً ومحليا، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات جديدة، بسبب استمرار الصعود التاريخي لسعر الذهب عالمياً.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 792 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 925 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1057 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 7400 جنيه.

وسجلت سعر أوقية الذهب 2052 دولار.

وكشفت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الذهب ارتفع عالمياً بنحو 42% وارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 45.5% منذ بداية العام 2020 حتى الآن.

وقال نائب رئيس شعبة الذهب، فى تصريحات اليوم، إن المصانع والورش تعانى ضغوطات كبرى منذ بداية العام من تباطؤ حركة البيع والطلبات على منتجاتها، منوها إلى أنهم كشعبة حاولوا من قبل تنظيم مهرجان تسوق للذهب ولولا البيروقراطية لتسبب ذلك فى تحرك السوق ولكن المشروع توقف بعد أن واجهة الشعبة بيروقراطية فى الحصول على الموافقات.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على العاملين بالقطاع حيث تم الاستغناء عن 30% من العمالة الموجودة بالورش الصغيرة، نظرا لأن المحلات فى حالة شلل وهى تسجل خسائر مع ضعف الأسواق.

وتوقع واصف، ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد التكهن بمستقبل اسعار الذهب لأن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية الحالية سريعة ومنها المشكلة الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع بسبب كورونا.