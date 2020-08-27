قفزة كبيرة في أسعار الذهب الآن في مصر

عادت مرة أخرى أسعار الذهب للارتفاع في السوق المصري في ختام تعاملات الأسبوع، خلال تعاملات اليوم الخميس، وقد قفز سعر الجرام 13 جنيهًا في المتوسط، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء الموافق 26 اغسطس 2020.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 856 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا، أمس، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 734 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 978 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6848 جنيهًا.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب العالمية أنهت جلسة تداول أمس الأربعاء الموافق 26 اغسطس 2020 على ارتفاع بنسبة 1.36%، حيث زاد سعر الأوقية إلى 1954.46 دولار، وذلك قبل أن تتراجع اليوم بنسبة 0.63%، ليصل سعر الأوقية إلى نحو 1942 دولارًا في تمام الساعة الثانية عشرة و5 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.