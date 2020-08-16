قناة الأهلي: الجهاز الفني للنادي الأهلي يستبعد شريف إكرامي

كشفت قناة النادي الأهلي عن خبر رياضى هام من مصادر داخل النادي الأحمر، حيث أعلنت القناة أن الجهاز الفني بقيادة المدرب رينيه فايلر قدم الشكر لشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، وقرر استبعاده من حساباته حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وقالت قناة الأهلي في: “الجهاز الفني للأهلي يشكر شريف إكرامي ويستبعده من حساباته الفنية حتى نهاية الموسم.”

يذكر أن النادي الأهلي كان قد قرر سابقاً بقاء شريف إكرامي حتى نهاية الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل أن يأتي القرار الجديد المعلن عنه عبر قناة النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن الحارس شريف إكرامي لم ينضم لقائمة النادي الأهلي في أي مباراة بعد عودة كرة القدم في زمن فيروس كورونا.

وقد قرر شريف إكرامي عدم تجديد تعاقده مع الأهلي، على أن يخوض تجربة جديدة في مشواره مع كرة القدم الموسم المقبل، وتشير كافة التكهنات إلى أن وجهته المقبلة ستكون بيراميدز، وهو نفس الفريق الذي يفاوض رمضان صبحي.