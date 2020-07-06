كل ما تريد معرفته عن شهادة البريميم المقدمة من بنك EG .. الفائدة 12% !
تعتبر شهادة البريميم الادخارية المقدمة من جانب بنك EG واحدة من أفضل شهادات الادخار على الإطلاق على مستوى جميع البنوك العاملة في الدولة المصرية، نظراً إلى العديد من المميزات التي تقدمها لكافة العملاء وفي مقدمتها سعر الفائدة المرتفع على العائد الخاص بها.
ولا شك أن العملاء يسعون دائماً إلى الحصول على المكاسب المالية التي توفرها شهادات الادخار ذات العائد الثابت على وجه التحديد، علماً بأن البنوك العاملة في مصر دائماً ما تكون في حالة تنافس شديد من أجل جذب العملاء لديها.
وكان بنك EG قد أحدث ضجة في الشارع المصري عقب إعلانه بصفة رسمية في الفترة الماضية عن إصدار شهادة البريميم ذات العائد الثابت مع وصول الفائدة إلى 12%، وهو الأمر الذي لا يمكن للعملاء أن يجدوه بسهولة في هذه الأيام.
وإليكم الآن كل التفاصيل اللازمة بخصوص شهادة البريميم الادخارية المقدمة من بنك EG:
- يمكن شراء هذه الشهادة بمبلغ 50 ألف جنيه كحد أدنى، فيما تبدأ الفئات الأعلى انطلاقاً من 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.
- يستطيع الأفراد الطبيعيين الحصول على الشهادة.
- عائد ثابت لمدة 3 سنوات تصل قيمته إلى 12% سنوياً ويصرف شهرياً.
- إمكانية الحصول على قرض بضمان 95% من قيمة الشهادة.
- القدرة على إصدار بطاقة ائتمان.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر كاملة على تاريخ شرائها.
- في حالة استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم تطبيق نسبة الخصم.
- احتساب العائد يتم مباشرة انطلاقاً من اليوم التالي الذي قمت فيه بشراء الشهادة.
- تحتاج إلى فتح حساب في البنك ثم طلب إصدار الشهادة من أجل شرائها بنجاح.