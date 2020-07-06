كل ما تريد معرفته عن شهادة البريميم المقدمة من بنك EG .. الفائدة 12% !

كل ما تريد معرفته عن شهادة البريميم المقدمة من بنك EG .. الفائدة 12% !

تعتبر شهادة البريميم الادخارية المقدمة من جانب بنك EG واحدة من أفضل شهادات الادخار على الإطلاق على مستوى جميع البنوك العاملة في الدولة المصرية، نظراً إلى العديد من المميزات التي تقدمها لكافة العملاء وفي مقدمتها سعر الفائدة المرتفع على العائد الخاص بها.

ولا شك أن العملاء يسعون دائماً إلى الحصول على المكاسب المالية التي توفرها شهادات الادخار ذات العائد الثابت على وجه التحديد، علماً بأن البنوك العاملة في مصر دائماً ما تكون في حالة تنافس شديد من أجل جذب العملاء لديها.

وكان بنك EG قد أحدث ضجة في الشارع المصري عقب إعلانه بصفة رسمية في الفترة الماضية عن إصدار شهادة البريميم ذات العائد الثابت مع وصول الفائدة إلى 12%، وهو الأمر الذي لا يمكن للعملاء أن يجدوه بسهولة في هذه الأيام.

وإليكم الآن كل التفاصيل اللازمة بخصوص شهادة البريميم الادخارية المقدمة من بنك EG: