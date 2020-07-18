كيفية الوقاية من فيروس كورونا أثناء الرحلات الجوية .. 6 نصائح أساسية
لا يزال هاجس الإصابة بفيروس كورونا المستجد مسيطرًا بشدة على عدد كبير من الناس حول العالم، وخاصة المسافرين عنهم عبر الرحلات الجوية بعدما عادت حركة الطيران مرة أخرى في معظم دول العالم خلال الأسابيع الماضية من أجل تفادي التعرض للمزيد من الخسائر الاقتصادية.
وعلى إثر كان من الواجب علينا توضيح لكم في هذا المقال أبرز ست نصائح أساسية لا غنى عنها يجب على كل مسافر عبر الرحلات الجوية أن يلتزم بها من أجل الوقاية من الفيروس المستجد وضمان عدم انتقال العدوى إليه أو لأي فرد آخر من حوله.
وإليكم الآن أبرز 6 نصائح يجب أن تلتزم بها من أجل تفادي الإصابة بوباء كورونا خلال الرحلات الجوية:
- يجب عليك الاهتمام بنظافة اليدين بشكل خاص سواء من خلال غسلهما بالماء والصابون أو بواسطة المعقمات الكحولية منذ اللحظة التي تغادر فيها منزلك إلى غاية اللحظة التي تصل فيها إلى مقر الإقامة في البلد الذي سافرت إليه.
- لابد من تجنب لمس الأنف والفم والعين والوجه بشكل عام بأي حال من الأحوال طوال مدة الرحلة الجوية، نظرًا لأنك قد تعرض نفسك للعدوى بسبب لمسك الإجباري للأسطح الخارجية التي قد تكون ملوثة بدون أن تعلم ذلك.
- يجب عليك ارتداء الكمامة الطبية إضافة إلى القناع الواقي للوجه طوال مدة تواجدك في المطارات أو حتى على متن الطائرة خلال الرحلة الجوية مع عدم خلع ذلك القناع حتى تصل لمقر الإقامة في البلد الذي سافرت إليه.
- لابد عليك أن تبقى جالسًا في مقعد الجلوس المخصص لك على متن الطائرة قدر المستطاع طوال مدة الرحلة الجوية مع تجنب الوقوف تمامًا إلا في حالة أردت الذهاب إلى المرحاض.
- يجب عليك تجنب السفر من الأساس إن كنت تشعر بأعراض المرض أو تأكدت من إصابتك بفيروس كورونا أو حتى تأكدت من إصابة شخص آخر بالفيروس وكان ذلك الشخص قد تواصل معك قبل فترة قصيرة.
- لابد من تقليل حجم الأمتعة اليدوية التي تحملها معك على متن الطائرة حتى تكون سريعًا في عملية الصعود إلى الطائرة أو حتى في عملية الهبوط منها.