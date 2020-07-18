كيفية الوقاية من فيروس كورونا أثناء الرحلات الجوية .. 6 نصائح أساسية

لا يزال هاجس الإصابة بفيروس كورونا المستجد مسيطرًا بشدة على عدد كبير من الناس حول العالم، وخاصة المسافرين عنهم عبر الرحلات الجوية بعدما عادت حركة الطيران مرة أخرى في معظم دول العالم خلال الأسابيع الماضية من أجل تفادي التعرض للمزيد من الخسائر الاقتصادية.

وعلى إثر كان من الواجب علينا توضيح لكم في هذا المقال أبرز ست نصائح أساسية لا غنى عنها يجب على كل مسافر عبر الرحلات الجوية أن يلتزم بها من أجل الوقاية من الفيروس المستجد وضمان عدم انتقال العدوى إليه أو لأي فرد آخر من حوله.

وإليكم الآن أبرز 6 نصائح يجب أن تلتزم بها من أجل تفادي الإصابة بوباء كورونا خلال الرحلات الجوية: