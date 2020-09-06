كيفية حساب فوائد البنك الأهلي المصري وبنك مصر: آلة حاسبة لحساب العائد الشهري

إيداع الأموال في البنوك وسيلة آمنة للحفاظ عليها ، كما أنها وسيلة جيدة ومريحة للحصول على المزيد من الأموال دون عناء أو جهد ، حيث يعطي البنك مبلغ من المال «فائدة» للمودع بشكل دوري ، نظير إيداع مبلغ في حساب العميل ، سواء كان الحساب جاري أو توفير ، أو في شهادة ادخار.

ورغم اختلاف أنواع الحسابات وشهادات الادخار في البنوك العاملة داخل مصر ، إلا أن طريقة احتساب العائد السنوي للحسابات وشهادات الادخار واحد.

كيفية حساب فوائد البنك الأهلي المصري وبنك مصر

كل ما عليك هو تحديد نسبة الفائدة (العائد) والمبلغ الذي تريد إيداعه، وإن لم تكن على علم بأسعار الفائدة يمكنك مطالعة الموضوع الشامل أسعار الفائدة في كافة البنوك واستكمال الخطوات في الحاسبة بالأسفل لمعرفة كيفية حساب فوائد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وباقي البنوك.

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