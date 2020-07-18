كيف تحسب قيمة أقساط شقق نظام التمويل العقاري؟.. تطرح غدا

بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدًا، لمتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 100م2 – 150م2 كاملة التشطيب، وبسعر يبدأ من 364 ألف جنيه.

يصل الطرح الجديد إلى نحو 2271 وحدة موزعة على “دار مصر، وجنة، وسكن مصر”، وستطرح الوحدات بنظام “التمويل العقاري”، وتسدد جدية الحجز التي تتراوح 40 – 80 ألف جنيه، ثم يسدد 10% بعد التخصيص من إجمالي ثمن الوحدة، عقب استكمال مُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من غلق الحجز، ويتاح شهرا كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، بطريقة السداد السابقة، ثم استكمال جدية الحجز لـ20% من ثمن الشقة.

يسدد نحو 30% من ثمن الشقة حتى التعاقد، ويتبقى 70% وسيجرى سدادها بنظام التمويل العقاري،

وتوجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة “أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة”، كما تراوحت المساحات من 106 أمتار حتى 118 مترًا.

ويبدأ سعر شقق سكن مصر من 364 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ 106 أمتار في المنيا الجديدة إلى نحو 364 ألف جنيه في المنيا الجديدة، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل إلى 676 ألف جنيه، وفي القاهرة الجديدة هي الأغلى ضمن هذا المشروع، وتتراوح الأسعار في “سكن مصر” من 811 ألف جنيه، حتى 880 ألف جنيه، وفي غرب أسيوط وغرب قنا، تبدأ أسعارها من 368 ألف جنيه، وتصل إلى نحو 395 ألف جنيه.

ويصل مقدم حجز شقق سكن مصر إلى نحو 40 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه كمصاريف للتسجيل.

ويتضمن مشروع “دار مصر” طرح وحدات في 4 مدن، هي: “15 مايو، والعاشر من رمضان، والسادات، وحدائق أكتوبر”، بإجمالي 575 وحدة، بمساحة تتراوح بين 130 – 140 مترًا،

وتصل الأسعار في حدائق أكتوبر إلى 981 ألف جنيه، وفي العاشر من رمضان إلى 610 آلاف للوحدات الـ 115 مترًا، وفي السادات تصل إلى 680 ألف جنيه، و15 مايو تصل الوحدة الـ130 مترًا إلى 831 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لوحدات “دار مصر” إلى نحو 60 ألف جنيه، و500 جنيه كمصاريف للتسجيل.

أما مشروع جنة فيطرح وحدات في 4 مدن هي “6 أكتوبر، والعبور، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد” بإجمالي 1005 شقق سكنية بمساحات تتراوح من 100 – 150 مترًا.

ويصل سعر الشقة الـ100 متر بمشروع جنة في أكتوبر إلى 966 ألف جنيه، والشقة الـ130 متر مليونا و255 ألف جنيه، وفي الشيخ زايد تصل الشقة إلـ 100 متر إلى مليون و216 ألف جنيه، ودمياط الجديدة الـ130 مترًا تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، فيما يصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

كيف تحسب قيمة القسط؟

لمعرفة قيمة القسط الشهري عقب سداد 30% حتى التعاقد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

سجلت أقل شقة في “سكن مصر” 364 ألف جنيه مساحة 106 أمتار في المنيا الجديدة، ويبلغ الـ30% نحو 109 آلاف، ويتبقى نحو 254 ألف جنيه، يجرى سدادها بنظام “التمويل العقاري”، ويمكن استخدام طريقة حساب القسط الشهري في موقع بنك مصر؛ حيث خصص البنك طريقة حسابية سهلة، من خلال اختيار قرض التمويل العقاري ثم مبادرة البنك المركزي.

ويمكن زياردة الموقع من هنا:

https://www.banquemisr.com/ar