كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا من بنك “كريدي أجريكول”؟
يعرض بنك كريدي أجريكول مصر شهادة “برميوم” الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه للأفراد، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 12% شهريًا،و يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها.
المميزات:
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• العائد: 12%
• نوع العائد: عائد ثابت
• يتم احتساب العائد سنويا و يصرف شهريا.
• الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه مصري ومضاعفات الـ 5000 جنيه مصري.
• امكانية الحصول علي تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.
• امكانية الحصول علي بطاقة ائتمان فيزا كريدي أجريكول البلاتينية أو انفنيت.
• متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.
نموذج بالأرقام:
– في حال ادخر العميل مبلغ مليون جنيه سوف يحصل على عائد سنوي 12% أي 120000 جنيه سنويا، و10000 جنيه شهريا.
الأوراق المطلوبة:
– بطاقة رقم قومي سارية.
– إيصال مرافق حديث.