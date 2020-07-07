كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا من بنك “كريدي أجريكول”؟

كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا من بنك “كريدي أجريكول”؟

يعرض بنك كريدي أجريكول مصر شهادة “برميوم” الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه للأفراد، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 12% شهريًا،و يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها.

المميزات:

• مدة الشهادة: 3 سنوات

• العائد: 12%

• نوع العائد: عائد ثابت

• يتم احتساب العائد سنويا و يصرف شهريا.

• الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه مصري ومضاعفات الـ 5000 جنيه مصري.

• امكانية الحصول علي تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

• امكانية الحصول علي بطاقة ائتمان فيزا كريدي أجريكول البلاتينية أو انفنيت.

• متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.

نموذج بالأرقام:

– في حال ادخر العميل مبلغ مليون جنيه سوف يحصل على عائد سنوي 12% أي 120000 جنيه سنويا، و10000 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة:

– بطاقة رقم قومي سارية.

– إيصال مرافق حديث.