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كيف تحصل على 10 آلاف جنيه شهريا من بنك “كريدي أجريكول”؟

كتبه عبد الرحيم محمد 0
أموال مصرية

يعرض بنك كريدي أجريكول مصر شهادة “برميوم” الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه للأفراد، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 12% شهريًا،و يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها.

المميزات:

• مدة الشهادة: 3 سنوات

• العائد: 12%

• نوع العائد: عائد ثابت

• يتم احتساب العائد سنويا و يصرف شهريا.

• الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه مصري ومضاعفات الـ 5000 جنيه مصري.

• امكانية الحصول علي تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

• امكانية الحصول علي بطاقة ائتمان فيزا كريدي أجريكول البلاتينية أو انفنيت.

• متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.

نموذج بالأرقام:

– في حال ادخر العميل مبلغ مليون جنيه سوف يحصل على عائد سنوي 12% أي 120000 جنيه سنويا، و10000 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة:

– بطاقة رقم قومي سارية.

– إيصال مرافق حديث.