كيف تميز بين فيروس كورونا والانفلونزا في المنزل

كيف تميز بين فيروس كورونا والانفلونزا في المنزل

أعلن باحثون أوروبيون إن فقدان حاسة الشم الذي يصاحب فيروس كورونا فريد ومختلف عن الذي يعاني منه شخص مصاب بنزلة برد أو بإنفلونزا، وذلك بعد أن قاموا بدراسة تجارب المرضى.

وأضاف الباحثون أن عندما يعاني مرضى “كورونا” من فقدان الشم، يكون ذلك بشكل مفاجئ وشديد.

وقال الباحثون أن المصابين بـ “كورونا” يمكنهم التنفس بحرية، حيث أنهم لا يعانون عادة من الزكام أو الرشح.

وأضاف الباحثون أن أهم ما يميزهم عن مصابي الانفلونزا هو فقدانهم للتذوق.

ويقول الباحثون أن حاسة التذوق لدى مرضى كورونا تكون معطلة تماما، حيث إن مرضى “كوفيد 19” الذين فقدوا حاسة التذوق لا يمكنهم التمييز بين المر أو الحلو.

ويرجح الخبراء أن سبب فقدان حاسة التذوق لمصابي كورونا هو أن فيروس كورونا يؤثر على الخلايا العصبية المرتبطة مباشرة بحاسة الشم والتذوق.

أعراض فيروس كورونا الرئيسية:

ارتفاع درجة الحرارة الجسم

سعال جديد ومستمر

وفقدان حاسة الشم أو التذوق

وأكد الخبراء أنه يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض عزل نفسه والترتيب لإجراء اختبار كورونا، كما يجب عزل أفراد الأسرة والمخالطين لمنع الانتشار المحتمل للفيروس.