للمرة الأولى.. العلماء يرون حركة الـ DNA في الخلايا بفضل باحث مصري

نشرت مجلة ساينس بحثًا عن مجهرٍ ضويئي يمكنه مشاهدة حركة الـ DNA بالكامل، في الخلايا الحية بدقة النانومتر ولمدة طويلة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشاهد العلماء فيها ألياف المادة الوراثية DNA، وكذا حركتها داخل الخلايا الحية.

كان الباحث المصري الدكتور هيثم شعبان الباحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، وفريقه البحثي نجحوا، في بناء ميكروسكوب ضوئي عالي الدقة، يمكن من خلاله رؤية الـ DNA داخل الخلايا البشرية، وأكد شعبان أنه يتوقع استخدام هذه التقنية من أجل تشخيص الأمراض الجينية، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا ستساعد على معرفة كيف تفقد الخلايا السليمة هويتها، وتتحول إلى خلايا سرطانية.

عمل شعبان باحثًا بعد الدكتوراة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذا المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز، وفي عام 2015 حصل شعبان على دكتوراة مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، بإشراف من الدكتورة صوفي براسيلت، ومن المختبر الأوروبي للتحليل الطيفي غير الخطي بجامعة فلورنسا بإيطاليا، بإشراف الدكتور فرانسيسكو بافوني.

عُيّن شعبان باحثًا دائمًا في المركز القومي للبحوث بمصر، وأكد أنه جرى تطوير هذه التقنية بدمج الميكروسكوب الضوئي الفلوريسيني بإحدى طرق الذكاء الاصطناعي، وتمكنوا بعدها من مشاهدة ودراسة التفاعل الديناميكي داخل الخلية السرطانية.

وقبل هذا البحث، اقتصر تصوير الجينوم على الخلايا المحنطة “الميتة” التي أعاقت مراقبة الجينوم وهو يعمل، بسبب وجود عقبات فنية كان يجب معالجتها لدراسة ديناميات وبنية الجينوم بأكمله، في الخلايا الحية، وقدم بحثا لتقنية جديدة تغلبت على عوائق مشاهدة الجينوم في الخلايا البشرية.

يشار إلى أن جائزة نوبل في الكيمياء منحت إلى إيريك بيتزيج وويليام مورنر وستيفان هيل، بعد تطور الميكروسكوب الفلوري فائق الدقة، الذي يجلب الميكروسكوب الضوئي إلى مقياس النانومتر، وفي الوقت الحالي يعمل الدكتور هيثم شعبان كباحثٍ مستقل عقب حصوله على تمويل لأجراء أبحاثه من الاتحاد الأوروبي على استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا؛ من أجل دراسة التعبير الجيني للخلايا الجذعية الجنينية وعلاقتها بتنظيم الجينوم.

ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا المشروع على تطوير الأجهزة الحيوية والخلايا الجذعية وهندسة الجينوم وديناميكيات ودراسات التعبير الجيني.