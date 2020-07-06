للمرة الأولى في تاريخ سكك حديد مصر.. عربات الدرجة الثالثة ستكون مكيفة

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن أغلب ركاب الخطوط الفرعية أو كما يطلق عليهم ركاب الدرجة الثالثة، يعتبروا السواد الأعظم من ركاب القطارات في السكك الحديد، وعليه فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع رئيس شركة “ترانس ماش” الروسية المجرية، عمل على توجيه الشركة بأن تكون عربات الدرجة الثالثة في القطارات يكن لها الجزء الأكبر من صفقة توريد الـ1300 عربة، بأن تكون عربات ذات تهوية ديناميكية أو عربات درجة ثالثة مكيفة.

واستكمل رئيس هيئة سكك حديد مصر في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، إن بهذا التوجيه من المقرر أن يتاح للمرة الأولى في تاريخ السكك الحديدية عربات الدرجة الثالثة مكيفة، ويبلغ عدد تلك العربات إلى 500 عربة، إلى جانب 500 عربة أخرى ذات تهوية ديناميكية، لافتا إلى أن باقي الصفقة والتي تبلغ 300 عربة سيكون ما بين الدرجة الأولى والثانية.