للمرة الأولى من 4 أعوام.. الدولار بسعر موحد في 24 بنكا

للمرة الأولى منذ 4 سنوات، شهد سعر صرف الدولار، استقرارا وثباتا للسعر نفشه في 24 بنكا، وتحديدا منذ تحرير سعر الصرف، إذا سجل نحو 15.92 جنيه للشراء ونحو 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، نحو 15.92 جنيه للشراء، كما سجل سعر البيع نحو 16.02 جنيه، في عدد كبير من البنوك بلغو نحو 24 بنكًا.

فيما شهد سعر صرف الدولار اختلافا في بنك المشرق، حيث سجل الدولار نحو 15.94 جنيه للشراء ونحو 16.04 جنيه للبيع.

في بنك المشرق سجل سعر الدولار للشراء 15.94 وسجل للبيع 16.04، في البنك الأهلي سجل للشراء 15.92 وللبيع، في بنك مصر سجل للشراء 15.92 وسجل للبيع، في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.04، في البنك العربي الإفريقي سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك الأسكندرية سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02.

في بنك عودة مصر سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في البنك المصرفي العربي الدولي سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك أبو ظبي الأول سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك HSBC سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في بنك قطر الوطني الأهلي سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، وفي بنك المصرف المتحد سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 15.92 وللبيع 16.02.