لليوم الثالث علي التوالي …الوادي الجديد صفر إصابات بكورونا

أعلن السيد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، يوم السبت، عن عدم رصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث علي التوالي بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 112 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وتعافي٧ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الفرافرة المركزي والداخلة العام، تسجيل حالة وفاة بمركز الداخلة (61 عاما).

يذكر أن هناك انخفاض ملحوظ في عدد الغصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا في جميع محافظات مصر منذ شهر تقريبا وحتى يومنا هذا، كما اعلنت الحكومة منذ عدة ايام عن بعض القرارات الهامة بخصوص التعايش مع فيروس كورونا وتقليل القيود مع مراعاة التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.