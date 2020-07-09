لليوم الرابع على التوالي.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار

لليوم الرابع على التوالي.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس، في بداية التعاملات الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري تراجعًا بنحو قرشين، ليسجل ١٥.٩٥ جنيه للشراء و١٦.٠٨ جنيه للبيع، مقابل ١٥.٩٧ جنيه للشراء و١٦.١٠ جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما تراجع سعر الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بمقدار قرشين ليسجل ١٥.٩٩ جنيه للشراء و١٦.٠٩ جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعًا بقرش واحد ليسجل ١٥.٩٧ جنيه للشراء و١٦.٠٧ جنيه البيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية في بنك عوده وبنك قناة السويس وبنك البركة ١٦.٠١ جنيه للشراء و١٦.١١ جنيه للبيع، فيما سجل البنك العربي ١٥.٩٧ جنيه للشراء و١٦.٠٧ جنيه للبيع.

وانخفض سعر الصرف في البنك التجاري الدولي CIB و بنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وبنك كريديا أجريكول والبنك الكويتي الوطني HSBC ليسجل ١٥.٩٦ جنيه للشراء و١٦.٠٦ جنيه للبيع.

أيضًا استقر سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي عند ١٦.٠٣ جنيه للشراء و١٦.١٣ جنيه للبيع.