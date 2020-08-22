لماذا تتراجع أسعار الدواجن في السوق المصري؟

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية لتتراوح بين 16 و17 جنيها للكيلو الواحد في المزرعة، و20 و21 جنيها للكيلو الواحد للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام 2020، بحسب ما قاله، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية.

وتابع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية قائلاً:

أن سوق الدواجن يعاني من حالة ركود وانخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالإقبال في الفترة قبل عيد الأضحى، مما أدى لانخفاض الأسعار.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض الأسعار سببه “قلة الإقبال من المواطنين على شراء الدواجن واللحوم بعد عيد الأضحى، وتشبعهم باللحوم الحمراء خلال فترة العيد”.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الدواجن، نتيجة لتراكم الإنتاج في المزارع، مع استمرار دورة التربية التي تستهلك علف أكثر، مما زاد من حجم الدجاجة إلى 3.5 كيلو.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية أن “زيادة وزن الدجاجة يجعل سعرها كبيرًا جدًا.. وبالتالي لا يوجد تاجر يوافق على شرائها، لذلك يضطر المنتجون لخفض سعر الكيلو من أجل تصريف الإنتاج”.

وقال رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن يضر بالمربيين والمزارعين، موضحا أن دورة تربية الدجاجة تستهلك أغلاف بقيمة 14 جنيهًا، في حين أن سعر كيلو الدجاج يباع حاليًا بنحو 17 جنيهًا، مما يعني أن هامش ربح المربي نحو 3 جنيهات للكيلو، بدون حساب باقي تكلفة الإنتاج.

الجدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.