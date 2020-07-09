لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن منطقتين في القاهرة

أفادت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بقطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة قصر العيني).

وذكرت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، الموافق10 /7 /2020، وحتى السادسة من صباح السبت، الموافق 11/7/2020.

وأوضحت أن ذلك للقيام بأعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم، و400 مم المغذيين لمنطقة الروضة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.