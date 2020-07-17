ليفربول يقترب من ضم تياغو ألكانتارا رغم الخلاف المادي مع بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن نادي ليفربول الإنجليزي بات على مشارف التعاقد بصفة رسمية مع النجم الإسباني المخضرم تياغو ألكانتارا خلال الأيام القادمة من الصيف الحالي، بالرغم من استمرار الخلاف المادي حول قيمة الصفقة مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن ليفربول يبدو واثقًا للغاية من الظفر بخدمات تياغو ألكانتارا في القريب العاجل، نظرًا إلى رغبة اللاعب نفسه في القدوم إلى قلعة أنفيلد رود والعمل تحت إشراف المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وأشارت أيضًا إلى أن إدارة الريدز تعلم جيدً أن نادي بايرن ميونخ لن يماطل كثيرًا من أجل الموافقة على إتمام الصفقة، وخاصة في ظل حاجته الماسة إلى الأموال بعد المبلغ الكبير الذي قام بصرفه من أجل التعاقد مع النجم الألماني ليروي ساني قادمًا من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشددت الصحيفة على أن الخلاف المادي بين الناديين لا يبدو كبيرًا لهذه الدرجة، حيث يرغب بايرن ميونخ في الحصول على مبلغ 36 مليون جنيه إسترليني، فيما لا يرغب ليفربول في دفع سوى مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، على أن تتواصل المفاوضات المكثفة بين الطرفين في الأيام القادمة من أجل حسم الصفقة بشكل سريع.

وأضافت أيضًا أن النجم الإسباني نفسه يشكل حلقة ضغط كبيرة على إدارة النادي البافاري، بعدما طالب النادي الألماني السماح له بالرحيل عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة بسبب رغبته في خوض تحدي جديد في مسيرته الرياضية بعيدًا عن ملاعب كرة القدم الألمانية.

وأوضحت الصحيفة أن تياغو ألكانتارا لا يزال متبقي في عقده موسمًا إضافيًا مع نادي بايرن ميونخ، علمًا بأن الأخير حاول تجديد العقد في الآونة الأخيرة إلا أنه تفاجئ برد فعل اللاعب، ولكن في الوقت ذاته لم يعارض رغبته على الإطلاق بعد السنوات السبع الماضية التي قدم فيها كل ما يملك على أرض الملعب.

يذكر أن النجم الإسباني يعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله إليه في عام 2013، ومنذ وقتها توج مع بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في سبعة مواسم على التوالي، إضافة إلى لقبي كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني في العديد من المناسبات.

وخاض تياغو مع بايرن ميونخ 230 مباراة رسمية على مستوى جميع المسابقات المحلية والقارية، ويبقى حلمه الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي فشل فيه طوال السنوات الماضية، على أن تكون الفرصة متاحة أمامه في نسخة الموسم الجاري قبل الرحيل عن جدران قلعة أليانز أرينا.