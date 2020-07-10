مباريات من العيار الثقيل.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت قبل قليل قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون بسزيسرا وكشفت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل بين كبار أوروبا.

يشار إلى أن 4 أندية تم تأهيلهم حتى الآن لدور الربع نهائي وهي: باريس سان جيرمان، وأتليتكو مدريد، وأتالانتا، ولايبزيج، وحدث ذلك التأهل قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استكمال دور الثمن نهائي في بداية شهر أغسطس المقبل، من خلال إقامة 4 مباريات حتى يتم تحديد المتأهلين لدور الربع نهائي رسميا.

وفريق مانشستر سيتي من المقرر أن يستضيف نظيره فريق ريال مدريد، ويواجه يوفنتوس منافسه فريق أولمبيك ليون، أما فريق بايرن ميونيخ فسوس يستضيف على ملعبه أليانز أرينا فريق تشيلسي، بالإضافة إلى لقاء فريق برشلونة مع فريق نابولي على ملعب كامب نو.

وخريطة مواجهات دور الربع نهائي هي :-

– برشلونة / نابولي vs بايرن ميونيخ / تشيلسي.

– لايبزيج vs أتليتكو مدريد.

– مانشستر سيتي / ريال مدريد vs يوفنتوس / ليون.

– أتالانتا vs باريس سان جيرمان.