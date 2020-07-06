متحدث الحكومة يكشف حقيقة فتح قاعات الأفراح والعزاءات منتصف يوليو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا صحة لما يجري تداوله بشأن السماح بفتح قاعات الأفراح والعزاءات منتصف الشهر الجاري، ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن ما يثار بشأن ذلك مجرد تكهنات وشائعات لا أساس لها من الصحة، وليس هناك حاليًا أي جديد عما صدر في القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤشر جيد لعودة بعض الأعمال التي لم تعد حتى الآن، متمنيًا استمرار الوضع الوبائي في التحسن لاتخاذ خطوات جديدة في المستقبل.