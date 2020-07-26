متحدث الري يكشف كمية المياه المتواجدة خلف السد العالي بعد إعلان ملء سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، محمد السباعي، إنه جاري تحديد موعد بدء المفاوضات بشأن سد النهضة.

وتابع السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى، أن التنبؤات تشير إلى أن مؤشر الفيضان مبشر هذا العام، ومعدلاته متوسطة وما فوق المتوسط وهذا جيد.

وأضاف أن مناسيب المياه في السد العالي في الحدود الآمنة.

ولفت إلى أن النقاط القانونية بشأن ملء سد وتخزين سد النهضة لا زالت محل خلاف، مؤكدا أن المياه لا تمثل رفاهية لمصر بل قضية وجودية وقضية حياة، ومصر لن تفرط في حقوقها المائية.

وأكد أن موقف مصر بشأن سد النهضة ليس ضعيفًا ولن يكون أبدًا ضعيفًا .

وأوضح أن الموقف في مصر مختلف عن السودان، فيما يتعلق بتوقف بعض المحطات، وهذا لن يحدث في مصر، لأن مصر بها بحيرة سد العالي، التي تعتمد عليها لتزويد مجرى النيل حال وجود جفاف طبيعي أو صناعي.

وأكد أن الاحتياجات المائية لمصر لن تتأثر هذا العام، لافتا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع ملء وتخزين سد النهضة قبل يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها للمحافظة على المياه، منها تقنين الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، واتخاذ إجراءات صارمة على كل من يهدر المياه، مؤكدا أن المياه مسؤولية الجميع ويجب الحفاظ عليها .