مترو الأنفاق يعلن أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد الزيادة الأخيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، عن أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو، بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها وزير النقل خلال افتتاح محطة مترو الخط الثالث الجديدة.

وجاءت أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو على النحو التالي:

أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو للجمهور:

اشتراك المترو لمدة شهر (30 يوما).. لعدد 60 رحلة “المرحلة الواحدة ( 9 محطات).. 185 جنيها “

اشتراك المترو محطات مرحلتين (من 9 إلى 16 محطة) 230 جنيها.

اشتراك المترو محطات 3 مراحل.. 270 جنيها

اشتراك المترو محطات 4 مراحل.. 360 جنيها

اشتراك المترو الربع سنوي ( 3 شهور- 90 يوما).. 180 رحلة

المرحلة الواحدة ( 9 محطات).. 500 جنيه.

مرحلتين (من 9 إلى 16 محطة).. ب 630 جنيها

اشتراك المترو 3 مراحل.. 760 جنيها

اشتراك المترو 4 مراحل.. 1000 جنيه

اشتراك المترو للطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وقد تم إعلان أن الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة معفيون من زيادات الأسعار الأخيرة.