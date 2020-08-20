مترو الأنفاق يعلن أسعار اشتراكات المترو الجديدة بعد الزيادة الأخيرة
أسعار تذاكر المترو الجديدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، عن أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو، بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها وزير النقل خلال افتتاح محطة مترو الخط الثالث الجديدة.
وجاءت أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو على النحو التالي:
أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو للجمهور:
- اشتراك المترو لمدة شهر (30 يوما).. لعدد 60 رحلة “المرحلة الواحدة ( 9 محطات).. 185 جنيها “
- اشتراك المترو محطات مرحلتين (من 9 إلى 16 محطة) 230 جنيها.
- اشتراك المترو محطات 3 مراحل.. 270 جنيها
- اشتراك المترو محطات 4 مراحل.. 360 جنيها
- اشتراك المترو الربع سنوي ( 3 شهور- 90 يوما).. 180 رحلة
- المرحلة الواحدة ( 9 محطات).. 500 جنيه.
- مرحلتين (من 9 إلى 16 محطة).. ب 630 جنيها
- اشتراك المترو 3 مراحل.. 760 جنيها
- اشتراك المترو 4 مراحل.. 1000 جنيه
اشتراك المترو للطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
وقد تم إعلان أن الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة معفيون من زيادات الأسعار الأخيرة.
- اشتراك المترو للطلبة.. 41 جنيه.. لمدة 3 أشهر.
- اشتراك المترو لكبار السن فوق الـ 60 عاما.. 135 جنيها.. مدة 3 شهور.
- اشتراك المترو لذوو الاحتياجات الخاصة.. 27 جنيها.. لمدة 3 شهور.
- اشتراك المترو لمصابو الثورة.. 250 جنيها للمرحلة الواحدة.. 315 جنيها للمرحلتين.. 380 جنيها للثلاث مراحل.. و500 جنيه لأربع مراحل.
- اشتراك الصحفيين، 420 جنيها للمرحلة الواحدة، 525 جنيها للمرحلتين، 640 جنيها للثلاث مراحل، و860 جنيها لأربع مراحل.