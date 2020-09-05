متى ينتهي قرار وقف البناء في جميع محافظات مصر؟

أعلنت الحكومة المصرية عن توقف أعمال البناء بصورة بشكل كامل على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

ويأتي القرار الصادر من الحكومة المصرية الخاص بوقف البناء وإصدار التراخيص أن تكون مدة هذا القرار 6 أشهر كاملة حيث يتم فيها مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجلس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة لرتاخيص البناء بتم العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.

يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد قام بإصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، وذلك مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، من أجل التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونص القرار على أن يتم سريانه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهرفقط، وبذلك ينتهي قرار توقف البناء يوم 24 نوفمبر المقبل، ليتم بعدها استكمال أعمال البناء ولكن وفقاً للآلية الجديدة وبتراخيص جديدة كلياً والتي تعمل وزارة التنمية المحلية على وضعها في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، بالانتهاء من الأعمال المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ6 أشهر فقط وذلك للحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين.