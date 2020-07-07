مجانًا لجميع المتاجر.. البنك الأهلي يفتح باب الحصول على ماكينات الدفع POS

مجانًا لجميع المتاجر.. البنك الأهلي يفتح باب الحصول على ماكينات الدفع POS

في إطار مبادرة البنك المركزي، فتح البنك الأهلي المصري، اليوم، باب التقديم للحصول على ماكينات الدفع POS مجانًا للمتاجر المختلفة في جميع المحافظات والصيدليات ومحطات البنزين.

وأعلن البنك المركزي أنه سيتحمل تكلفة نشر 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS (نقطة بيع الكترونية) على أن يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات.

ووفقًا للمبادرة تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات حسب توزيع يقترحه البنك المركزي.

وأتاح البنك الأهلي المصري استمارة على موقعه الإلكتروني للتقديم، عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/2O019ar

واشترط “المركزي” في مبادرته أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

والالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.